Kentteki bir otelde düzenlenen programda, Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan proje çerçevesinde İtalya, Slovakya ve Slovenya'da peynir üretimi ve teknolojileri hakkında inceleme yapan personel tarafından üreticilere bilgiler verildi.

Programda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Sedat Çiftçi ve yüksek ziraat mühendisi Barış Doyar tarafından yapılan sunumlarla AB standartlarında peynir üretimine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

"Bu proje AB finansmanı ile yapılmış bir projedir"

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, projenin amacının yöresel peynir teknolojilerinin Avrupa Birliği teknolojileri ile karşılaştırılarak varsa eksiklikler görülmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Peynir üreticilerini bir araya getirerek AB teknolojilerini anlattıklarını belirten Aydın, "Proje kapsamında yurt dışı gezilerimiz oldu. Bu proje AB finansmanı ile yapılmış bir projedir" dedi.

Eğitimin ardından katılımcılara sertifika verildi.