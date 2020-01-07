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Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binanın duvarı çöktü

07 Ocak 2020 Salı 13:39 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 13:39

Beyoğlu'nda metruk binanın duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

[Fotoğraf: AA]