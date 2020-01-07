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Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binanın duvarı çöktü07 Ocak 2020 Salı 13:39 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 13:39
Beyoğlu'nda metruk binanın duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
[Fotoğraf: AA]
Firuzağa Mahallesi Boğazkesen Caddesi Kadiriler Yokuşu Sokak'ta bulunan ve uzun süredir kullanılmadığı belirtilen 3 katlı binanın yan duvarı gürültüyle çökerken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışma yaptığı sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Kaynak: AA