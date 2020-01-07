İl Milli Eğitim Müdürü Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, açılışta, her şeyden çok kaybedilmemesi gereken şeyin umut olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonunda okullarda çeşitli atölyelerin açılmasının ön görüldüğünü belirten Yılmaz, "Öğrencilerimizin sadece ders kitaplarıyla meşgul olması değil diğer alanlarda da gelişmesi isteniyor. Bu çerçevede okul müdürümüzü tebrik ediyorum. Çevresiyle iyi bir diyalog içerisinde, çevrenin imkanlarını okulla birleştirerek öğrencilerimize hizmet olarak sunma başarısı göstermiştir." dedi.

Atölyenin açılışına destek veren Umut Elleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Büşra Şen ise iki yıl önce Dumlupınar İlkokuluna bir kütüphane açarak çalışmalara başladıklarını ifade etti.

İki yıl içerisinde yaptıkları birçok farklı proje ile bir sürü mutluluk ve sevinçlerinin olduğunu kaydeden Şen, "Bunların hepsi sizlerin sayesinde. Biz enerjimizi tamamen gençlikten alıyoruz. İyilik de kötülük de insan içindir. Biz nereye yönlendirirsek öyle şekilleniyor. Biz bundan sonra her yıl bir okula sizlerin de desteğiyle bir atölye kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Büşra Şen'e plaket verdi.

Kaynak: AA