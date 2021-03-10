Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beylikdüzü'nde bir dairede kadının cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Beylikdüzü'nde bir kadın silahla vurulmuş olarak bulundu.
Beylikdüzü İstiklal Caddesi bir kadın site içindeki daireden silah sesi yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.
Polis, silah sesi gelen dairede bir kadının cansız bedeni ile karşılaştı.
Kadının silahla vurulduğu belirlenirken olayla ilgili inceleme sürüyor
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