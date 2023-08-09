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Güncel
AA 09.08.2023 07:25

Beyaz Saray'da eğitim alanında siber güvenlik zirvesi düzenlendi

Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde, bilgisayar korsanlarının tıbbi, psikiyatrik veriler ve cinsel saldırı raporları dahil okullardaki öğrencilerin hassas verilerine karşı yapılan saldırılar ve bunun önlenmesi için atılması gereken adımların ele alındığı siber güvenlik zirvesi düzenlendi.

Beyaz Saray'da eğitim alanında siber güvenlik zirvesi düzenlendi
[Fotograf: Reuters]

Kendi mesleği de öğretmenlik olan Jill Biden, çocukların geleceklerinin korunması adına kişisel verilerinin muhafaza edilmesinin önemini vurguladı.

Eğitimden sorumlu devlet yetkilileri, okul yöneticileri, eğitimciler ve eğitim teknolojileri sağlayıcılarının katıldığı zirvede, üniversite öncesi okulların siber güvenliğinin nasıl güçlendirileceği konusu masaya yatırıldı.

Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notunda da son yıllarda okulları hedef alan siber saldırıların arttığı işaret edilerek yerel ve eyalet düzeyinde siber güvenliğin güçlendirilmesi için alınacak önlemlere yer verildi.

Bu adımlar arasında okullara verilecek siber güvenlik eğitimleri, yerel ve eyalet düzeyinde yapılacak işbirliklerinin yanı sıra Amazon Web Hizmetleri, Google, Cloudflare dahil teknoloji sağlayıcıların hibe ve eğitim programları da yer alıyor.

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