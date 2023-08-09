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Güncel
AA 09.08.2023 00:18

Konya İl Müftülüğü Hatay’da 100 depremzede çiftin düğününü yapacak

Konya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi, “Hatay’da Yuvalar Kuruyoruz” projesi kapsamında 100 depremzede çiftin düğününü yapacak.

Konya İl Müftülüğü Hatay’da 100 depremzede çiftin düğününü yapacak

Proje kapsamında Hatay Reyhanlı'da 16 Eylül Cumartesi günü 100 çift ile birlikte toplu düğün töreni gerçekleştirilecek.

Proje hakkında bilgi veren Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, deprem bölgesindeki vatandaşlar için planlanan "Hatay'da Yuvalar Kuruyoruz" projesinin depremde hayalleri yıkılan Hataylı depremzede gençlere umut olmasını istediklerini ifade etti.

Öge, şunları kaydetti:

"Depremzede vatandaşlarımızın içinde bulunduğu ekonomik şartlar göz önüne alınırsa, toplu düğün organizasyonlarının toplumda çok önemli bir yeri ve değeri olduğu görülecektir. Toplu düğün organizasyonları, evlilik maliyetlerini ve evlenecek olan gençlerin yüklerini azaltacak, kardeşlik ve dayanışma ruhunu da güçlendirmiş olacaktır. Deprem bölgesi özelinde düşündüğümüzde toplu düğün ve çeyiz yardımı bölgede evlenmeye imkan bulamayan yüzlerce gencimiz için umut olacak, gelecek olacaktır. Bunun için bizler toplu ilk düğün merasimimizi 16 Eylül 2023 Cumartesi günü deprem bölgesi Hatay Reyhanlı'da gerçekleştireceğiz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde ve geliştirilmesinde çok önemli katkıları bulunan Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfına, katkılarından ötürü proje ortaklarımız olan Hatay İl Müftülüğümüze, Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Şubemize, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubemize, Mehir Aile Derneğimize ve Reyhanlı Belediyemize teşekkür ediyorum."

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