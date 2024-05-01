Sağanak Yağışlı 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 01.05.2024 11:34

Bergama Bölümçam Barajı, 3 bin 350 dekar araziye can suyu verecek

İzmir 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, İzmir Bakırçay Havzası'ndaki projeleri yerinde inceledi.

Bergama Bölümçam Barajı, 3 bin 350 dekar araziye can suyu verecek

Bilgi, Bergama Bölümçam Barajı için ilk kazmanın en kısa sürede vurulacağını açıkladı. Barajın, 3 bin 350 dekar araziye can suyu vereceği belirtildi.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 22 yılda Bakırçay Havzası'na Çaltıkoru, Yortanlı, Çamavlu Çamtepe, Karalar, Musacalı barajları ile Yukarı Kırıklar ve Bayramcılar göletleri inşa edilirken, Kınık sağ ve sol sahil sulamaları ile 183 bin 40 dekar arazi modern sulamaya açıldı. DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, Bakırçay Havzası'nda devam eden çalışmaların son durumunu yerinde inceledi. Bergama Musacalı Barajı'ndan bu yaz 3 bin dekar araziye can suyu verebilmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Bilgi, "Musacalı Barajı Sulaması 1. Kısım Projesi'nin toplam 6 bin 100 dekar araziyi kapsıyor. Musacalı Barajı sulama sahasında ilk aşamada 6100 dekar araziyi borulu basınçlı modern sistemle tanıştıracağız. Hedefimiz 3000 dekarlık alana barajdan bu yaz su verebilmek. 7,4 kilometre çelik ve 16 kilometre HDPE boruyu sahaya getirdik ve çalışmalara başladık. Tüm imalatlarımız tamamlandığında Musacalı Barajı'ndan toplam 22 bin 950 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacağız" dedi.

"Kapıkaya Barajı 32 bin 530 dekar araziyi sulayacak"

Ziyaretlerini tamamlandığında 42,3 milyon metreküp depolama hacmiyle bölgenin en büyük barajlarından biri olacak olan Kınık Kapıkaya Barajı'nda sürdüren Bilgi, "Kret ulaşım yolu ve vana odası ulaşım yolunu tamamladık. Gövde sıyırma ve rölekasyon yolu kazıları devam ediyor. Kaya ocağı ve şantiye yeri izinleri tamamlanır tamamlanmaz çalışmalarımıza hız vereceğiz. Hedefimiz bir an evvel gövde dolgusuna başlamak" ifadelerini kullandı. Kapıkaya Barajı'nın gövdesinin kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 84,5 metre olarak projelendirildiğini belirten Bilgi, barajdan 32 bin 530 dekar arazinin borulu basınçlı sistemle sulanacağını belirtti.

Bölümçam Barajı'na ilk kazma vuruluyor

Bergama Bölümçam Barajı'nın inşa edileceği araziyi de inceleyen Bilgi, ihale süreci tamamlanan baraja en kısa sürede kazma vurulacağını açıkladı. Yüklenici firmaya Mart 15 de yer tesliminin yapıldığını ifade eden Bilgi, barajı 2026 yılında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Temelden yüksekliği 37 metre olarak projelendirilen Bölümçam Barajı'nın 2,31 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacağı ve 3 bin 350 dekar araziye can suyu vereceği belirtildi.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Bayburt'ta ihtiyaç sahipleri için "geçici giyim mağazası" açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:19
Trafik sigortasına yeni düzenleme: Hasar maliyet endeksi geliyor
12:17
Taksim'e çıkmak isteyen gruplara müdahale
12:17
Rize merkezin ilk kadın muhtarı mazbatasını aldı
12:09
Orman yangınlarıyla mücadele için "Orman Benim" kampanyası düzenlenecek
12:06
Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu başladı
12:08
Yıl sonuna kadar iki yeni sondaj kulesi daha Gabar'a gidecek
Anadolu bozkırlarının sevimli kemirgeni ''gelengi''
Anadolu bozkırlarının sevimli kemirgeni ''gelengi''
FOTO FOKUS
Ödüllü fotoğrafçılar deklanşöre Adıyaman için bastı
Ödüllü fotoğrafçılar deklanşöre Adıyaman için bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ