Bergama Bölümçam Barajı, 3 bin 350 dekar araziye can suyu verecek

Bilgi, Bergama Bölümçam Barajı için ilk kazmanın en kısa sürede vurulacağını açıkladı. Barajın, 3 bin 350 dekar araziye can suyu vereceği belirtildi.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 22 yılda Bakırçay Havzası'na Çaltıkoru, Yortanlı, Çamavlu Çamtepe, Karalar, Musacalı barajları ile Yukarı Kırıklar ve Bayramcılar göletleri inşa edilirken, Kınık sağ ve sol sahil sulamaları ile 183 bin 40 dekar arazi modern sulamaya açıldı. DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, Bakırçay Havzası'nda devam eden çalışmaların son durumunu yerinde inceledi. Bergama Musacalı Barajı'ndan bu yaz 3 bin dekar araziye can suyu verebilmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Bilgi, "Musacalı Barajı Sulaması 1. Kısım Projesi'nin toplam 6 bin 100 dekar araziyi kapsıyor. Musacalı Barajı sulama sahasında ilk aşamada 6100 dekar araziyi borulu basınçlı modern sistemle tanıştıracağız. Hedefimiz 3000 dekarlık alana barajdan bu yaz su verebilmek. 7,4 kilometre çelik ve 16 kilometre HDPE boruyu sahaya getirdik ve çalışmalara başladık. Tüm imalatlarımız tamamlandığında Musacalı Barajı'ndan toplam 22 bin 950 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacağız" dedi.

"Kapıkaya Barajı 32 bin 530 dekar araziyi sulayacak"

Ziyaretlerini tamamlandığında 42,3 milyon metreküp depolama hacmiyle bölgenin en büyük barajlarından biri olacak olan Kınık Kapıkaya Barajı'nda sürdüren Bilgi, "Kret ulaşım yolu ve vana odası ulaşım yolunu tamamladık. Gövde sıyırma ve rölekasyon yolu kazıları devam ediyor. Kaya ocağı ve şantiye yeri izinleri tamamlanır tamamlanmaz çalışmalarımıza hız vereceğiz. Hedefimiz bir an evvel gövde dolgusuna başlamak" ifadelerini kullandı. Kapıkaya Barajı'nın gövdesinin kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 84,5 metre olarak projelendirildiğini belirten Bilgi, barajdan 32 bin 530 dekar arazinin borulu basınçlı sistemle sulanacağını belirtti.

Bölümçam Barajı'na ilk kazma vuruluyor

Bergama Bölümçam Barajı'nın inşa edileceği araziyi de inceleyen Bilgi, ihale süreci tamamlanan baraja en kısa sürede kazma vurulacağını açıkladı. Yüklenici firmaya Mart 15 de yer tesliminin yapıldığını ifade eden Bilgi, barajı 2026 yılında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Temelden yüksekliği 37 metre olarak projelendirilen Bölümçam Barajı'nın 2,31 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacağı ve 3 bin 350 dekar araziye can suyu vereceği belirtildi.