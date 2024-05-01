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Güncel
AA 01.05.2024 10:56

Gümüşhane'de silah kaçakçılığıyla mücadele

Gümüşhane'de ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gümüşhane'de silah kaçakçılığıyla mücadele

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-26 Nisan tarihleri arasında operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, yasa dışı yollardan temin edilen ruhsatsız el yapımı tabancaların Gümüşhane'den Torul ilçesine götürüleceği istihbaratı üzerine, İkisu köyü mevkisinde E.B'nin aracını durdurdu.

Dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız el yapımı tabanca ele geçirildi.

Köse ilçesine bağlı Akbaba köyünde T.O'nun evinde yapılan aramada ise ruhsatsız el yapımı tabanca, şarjör, 12 mermi, ruhsatsız av tüfeği, dürbün ve 7 fişek bulundu.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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