Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İlçeye bağlı Denizgölü köyünde, muhtarlık seçimleri dolayısıyla aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı.
Yaşanan tartışma, kısa bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çıkan kavgada Kasım T, İsmail T. ve Yunus D. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Kasım T. daha sonra kent merkezindeki Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri, köy ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.