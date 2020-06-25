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Benzine indirim... Benzin ne kadar? 25 Haziran güncel benzin fiyatları...
Benzin ne kadar? Benzine ne kadar indirim yapılacak? Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 22 kuruş indirim yapılması bekleniyor. 25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,35 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,51 liradan 6,29 liraya, İzmir'de 6,57 liradan 6,35 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Etiketler: benzin fiyatları mazot fiyatları petrol fiyatları benzin kaç tl mazot kaç tl motorin benzinin litresi ne kadar akaryakıt fiyatlarıSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 17:08
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