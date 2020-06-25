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Niğde'de yük treninin çarptığı kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Niğde'de alınan bilgiye göre, Şahinali Mahallesi Yağdan mevkisinde tren yolundan geçmeye çalışan Mehmet Koyuncu'ya (52), Niğde'den Kayseri istikametine giden yük treni çarptı.
Trenin altında kalan Koyuncu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Koyuncu'nun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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