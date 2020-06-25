Psikoteknik test uygulamasıyla daha güvenli bir trafik amaçlanıyor.

Psikoteknik test belgesi zorunluluğu başlıyor

Toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığında sürücüler için psikoteknik test belgesi zorunluluğu bu gece başlıyor.

4 milyon ticari araç sürücüsünden 1,5 milyona yakını psikoteknik testten geçti. 74 bin 600 sürücü başarılı olamadı. Testi geçemeyenler trafikten men edildi. Yasağı delip trafiğe çıkanlara bin 83 lira ceza kesilecek.

Psikoteknik testinden geçemeyen sürücü 1 ay içinde il sağlık müdürlüklerine itiraz edebiliyor.,

Psikoteknik belgesi nedir?

İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeyleri; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülüyor. Ölçüm sonucunda yeterli görülen sürücülere psikoteknik test belgesi veliyor.

Psikoteknik testi ne kadar sürüyor?

Sürücülere uygulanacak psikoteknik değerlendirmenin asgari süresi 1 saat.

Psikoteknik belgesi nasıl alınır?

Psikoteknik test belgesi almak isteyenlerin, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen merkezlerde 1 saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testine girmeleri gerekiyor. Sürücüler test sonrası alınan psikoteknik raporu ile birlikte bir psikiyatri uzmanına muayene oluyorlar. Sonrasında alınan raporlar İl yada İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylanıyor.

Psiko-teknik Değerlendirmede İncelenecek Sürücü Özellikleri



Psikoteknik değerlendirmede sürücü özelliklerinden aşağıda belirtilen yetenekler bu amaçla geliştirilmiş bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülür;



1) Zihinsel Yetenek ve Beceriler



-Dikkat

-Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği

-Hız ve Mesafe Algılama

-Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme

-Şekil Algılamada Görsel Süreklilik



2) Psikomotor Yetenek ve Beceriler

-Tepki Hızı

-Koordinasyon Düzeyi

Psikoteknik belgesi ücreti belirlenmesi

Özel ve resmi kuruluşlarda sürücüler için uygulanmakta olan psikoteknik değerlendirme asgari ücreti, değerlendirmenin uygulandığı ilin il sağlık müdürlüğü tarafından, o ildeki uygulayıcıların ve ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak, il umumi hıfzıssıhha kurulu kararı ile belirlenebilir.