Belçika’dan gelip Muş’ta estetik ameliyat oldu

Muş Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 4 ay önce göreve başlayan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli; plastik, rekonstrüktif ve estetik ameliyatlarına başladı.



Yaklaşık 4 ay önce göreve başladığını belirten Dr. Beydilli, Muş’ta daha çok cilt kanserleri ve estetik işlemleri konusunda yoğunlaştıklarını belirtti. An itibariyle yaklaşık 550 estetik işlem bekleyen hasta olduğunu söyleyen Dr. Beydilli, “Muş’ta daha çok cilt kanserleri ve el kesikleri olmak üzere estetik işlemler konusunda yoğunlaşıyoruz. Çok fazla estetik işler bekleyen hasta var. An itibariyle 550’ye yakın estetik ameliyat bekleyen hastamız var. Elimizden geldiğince imkânlarımız ölçüsünde başka illere sevk etmeden ilimizde yapıyoruz. Haftalık 60 civarında lokal işlem gerçekleştiriyoruz. 7-8 tane büyük yaptığımız operasyon var. Yaklaşık 10 gün önce Belçika’da bir hastamız geldi. Göz kapağı estetik ameliyat gerçekleştirdim. Belçika’dan geldi buraya ameliyatını yaptık, ertesi gün geri gönderdik. Hastanemizin zaten şartları yeterli olduğu için bu tip estetik işlemleri rahatlıkla hastanemizde gerçekleştirip, hastalarımızı birkaç gün içerisinde geldikleri illere gönderebiliyoruz. 4 ay zarfında yaklaşık 650-700 civarı hastaya lokal işlemler dahil ameliyat yaptım. Hızlı bir şekilde bugün de dâhil olmak üzere işlemlerimiz devam ediyor” dedi.



Burnundan ameliyat olan Nurhayat Budak ise, “Daha önce burnumdan rahatsızdım. Muş Devlet Hastanesine geldim. 2 aydır bekliyorum, şu anda bana sıra geldi. Burada burun ameliyatı oldum. Şu anda çok iyiyim” ifadelerini kullandı.