Bayburt Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 17 yıldır taksicilik yapan Topal'a yılın şoförü ödülü verildi.

Vali Cüneyt Epcim, trafik kurallarına uyum konusunda gösterdiği hassasiyet dolayısıyla Topal'a teşekkür ederek ödülünü takdim etti.

Ödül dolayısıyla mutluluğunu dile getiren Topal, 17 yıldır direksiyon başında olduğunu belirterek, trafikte en önemli şeyin kurallara uymak olduğunu vurguladı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları da katıldı.