Bayburt’ta yeni doğan kuzularla birlikte besicilerde tatlı telaş yaşanıyor

Bayburt’ta yeni yılla birlikte koyunların kuzulama dönemi başladı. Şubat ayı itibarıyla 2024’ün ilk kuzuları dünyaya gelirken, besicileri de tatlı bir telaş sardı.

Emeklerinin karşılığını almaya başlayan besiciler, kuzularla adeta bir bebek gibi ilgileniyor. İlk defa kuzulayan bazı koyunlar yavrularına alışamazken, devreye üreticiler giriyor.

Belli bir büyüklüğü ulaşan kuzular, ardından annelerinden ayrılıyor. Mart ayına kadar devam eden doğumların ardından kimi besici yaylaya çıkarken, kimi ise ağılda üretime devam ediyor.

Hayvancılık ile uğraştıklarını belirten besi yetiştiricisi Hamit Güneş, “Hayvanlarımız doğmaya başladı. Hayvanlarımızın doğumu daha 1 ay boyunca devam eder. Genellikle gece doğum yapıyorlar. Biz de sürekli onları kontrol amaçlı ahıra gelip bakarız. Bu ay çok zor bir ay. Doğru düzgün yatamıyoruz. Hayvanların yeri ıslanmasın ve ishal olmasın diye sürekli kontrol ediyoruz. Zorlu kış şartları altında hayvanlarımıza bakıyoruz. Kuzuların doğmasıyla birlikte tatlı bir telaş başladı. Bu sene ilk etapta 50 tane kuzu doğdu. Toplamda da 300 tane hayvanımız var. Bir ay boyunca diğer hayvanlarımız da inşallah doğacaktır” dedi.