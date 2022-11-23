Final müsabakasında karşılaşan Şair Celali İmam Hatip Ortaokulu ve Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu arasındaki mücadele, Şair Celali İmam Hatip Ortaokulunun 3-2 üstünlüğü ile son buldu.

Final mücadelesinin ardından düzenlenen kupa merasiminde 1. Şair Celali İmam Hatip Ortaokulu, 2. Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu, 3. Şehit Mete Okur İmam Hatip Ortaokuluna kupaları takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, turnuvaya katılan ve destek veren öğretmenlerimizi tebrik ederek dereceye giren takımlara kupalarını takdim ettiler.

24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası'nda şampiyon olan Şair Celali İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, bu tür faaliyetlerin kurum içi dayanışma ve sosyalleşmeye katkı sunduğunu belirterek turnuvayı tertip eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ettiler.