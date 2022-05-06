Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 09:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bayburt'ta kar ve tipide mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle otomobilde mahsur kalan iki kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl Turizm Merkezi’ne gitmek için Bayburt'tan otomobille yola çıkan iki kişi, Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.
Telefonla yardım isteyen iki kişi için bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Tipi nedeniyle kapanan yolu açan ekipler, yaklaşık 3 saat sonra mahsur kalanlara ulaştı.
Otomobilin etrafına biriken karı kürekle açmaya çalışan iki kişi yayladan alınarak ilçe merkezine indirildi.
Etiketler: AFAD Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 6 Mayıs 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz