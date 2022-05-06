Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl Turizm Merkezi’ne gitmek için Bayburt'tan otomobille yola çıkan iki kişi, Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

Telefonla yardım isteyen iki kişi için bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Tipi nedeniyle kapanan yolu açan ekipler, yaklaşık 3 saat sonra mahsur kalanlara ulaştı.

Otomobilin etrafına biriken karı kürekle açmaya çalışan iki kişi yayladan alınarak ilçe merkezine indirildi.