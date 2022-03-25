Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 06:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta kar etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Bayburt'ta dün başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Park halindeki araçlar ile cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler trafikte güçlükler yaşıyor.
Eğitime bugün ara verilen Bayburt'ta, Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.
Etiketler: Bayburt Kar Yağışı
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