Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 06:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane ve Artvin'de kar, yaşamı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane ve Artvin'de kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Kentte dün gece başlayan kar nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, merkezde 10, Köse'de 5, Kürtün'de 8 ve Torul'da 15 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor.
Öte yandan, kar yağışının ardından şehir merkezi ile tarihi Süleymaniye Mahallesi beyaza büründü.
Etiketler: Gümüşhane Kar Yağışı
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