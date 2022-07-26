Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta domuz sürüsü şehre indi
Bayburt'ta aç kaldığı tahmin edilen yaban domuzlarının şehirde dolaşması kameraya yansıdı.
Şingah Mahallesi Hastane Kavşağı mevkiinde dün akşam saatlerinde domuz sürüsü görüldü.
Bir süre Bayburt-Gümüşhane kara yolunda dolaşan yaban domuzları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Domuzlar kısa süre sonra gözden kayboldu.
Etiketler: Bayburt
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