Şingah Mahallesi Hastane Kavşağı mevkiinde dün akşam saatlerinde domuz sürüsü görüldü.

Bir süre Bayburt-Gümüşhane kara yolunda dolaşan yaban domuzları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Domuzlar kısa süre sonra gözden kayboldu.