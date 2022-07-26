Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da hırsızlık şüphelisi 2 zanlı tutuklandı
Isparta'da demir bahçe kapılarını çaldıkları iddiasıyla gözaltı alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Merkez Sanayi Mahallesi'nde 2 farklı adresten 4 demir bahçe kapısının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin 136 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlenen G.D, M.Ö. ve F.S, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. ve F.S. tutuklandı, G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Hırsızlık
Son Haberler
- 06:47
- 15:14
- 15:07
- 15:03
- 14:55
Sıradaki Haber
Kars Valiliği dolandırıcılığa karşı uyardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz