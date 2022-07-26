Girişimci Abdulkadir Turhan, geçen yıl devletten aldığı 173 bin 512 lira destekle Doğan Mahallesi'nde bağ ve bahçe, küçükbaş hayvan kümesi ile ev duvarları için tel örgü üretim tesisi kurdu.

KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, tesisi ziyaret ederek bilgi aldı.

Erkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin kurulumu için girişimciye destek verildiğini aktardı.

İş fikriyle müdürlüğe başvuran girişimciye ilk etapta 5 bin lira kuruluş desteği verildiğini dile getiren Erkılıç, "Girişimciye, e-devlet üzerinden girişimci eğitimi almasını sağladık. Daha sonra girişimcimizi destekleme kararı aldık. 5 bin lira kuruluş desteğinin yanında 98 bin 512 lira makine tesisat ve yazılım desteği ve 70 bin lira KOBİ finansman desteği verdik. Şu an üretilen tesiste yurdun dört bir yerine satış yapılıyor. Diğer girişimcilere de örnek olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Turhan ise devlet desteğiyle kurduğu işyerinde kardeşleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

Turhan, şunları aktardı:

"Geçen yıl yaptığımız araştırmalar sonucu birkaç şirketle iletişime geçtik. Tel örgü üretme kararı aldık. Makine seçtik, sonra da eğitimini aldık. Ardından KOSGEB'e başvurarak destek istedik. 173 bin 512 lira desteğe kendi sermayemizi de ekleyerek tesisi kurduk. İç piyasaya üretim yaptıktan sonra internet üzerindeki sayfamızda online satışlara başladık. Şu an yurdun her tarafından sipariş geliyor. Satışın yüzde 50'sinden fazlasını internet üzerinden yapıyoruz. İnşallah ileriki süreçlerde kapasiteyi büyüterek daha fazla istihdam sağlamayı amaçlıyoruz."