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Güncel
AA 14.11.2024 10:48

Bayburt'ta Doğa ve Bilim Okulu Projesi hayata geçirildi

Bayburt Üniversitesi'nde "Doğa ve Bilim Okulu Projesi" başladı.

Bayburt'ta Doğa ve Bilim Okulu Projesi hayata geçirildi

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamındaki proje, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğinde Öğretim Görevlisi Derya Yarımkaya tarafından yürütülecek.

Çocuklara bilim sevgisi aşılamak ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla hayata geçirilen projeye, şehir merkezindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında öğrenim gören 30 öğrenci katılacak.

Öğrenciler, bilim, doğa ve kültür temalı çeşitli etkinliklerde bir araya gelecek.

Proje boyunca öğrenciler, drama, bocce, simülasyon, okçuluk, model uçak yapımı, teleskopla gökyüzü gözlemi, ebru sanatı, organik tarım, oryantiring, akıl ve zeka oyunları, insansız kara ve hava araçları, fotoğrafçılık ve artırılmış gerçeklik gibi geniş bir yelpazede etkinliklere katılacak.

Eğitimler, alanında uzman 18 akademisyen tarafından yürütülecek ve 16 Kasım'a kadar öğrencilere bilimsel bilgi ve uygulamalı öğrenme fırsatı sunulacak.

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