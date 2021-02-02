Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta Demirözü Barajı gölünün yüzeyi buz tuttu
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta dondurucu soğuklar nedeniyle Demirözü Barajı gölünün yüzeyi buzla kaplandı.
Kentte hava sıcaklıklarının gece sıfırın altına düşmesiyle dere, göl ve barajlar dondu.
Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı gölünün de yüzeyi buz tuttu.
Kafes balıkçılığının yapıldığı baraj gölündeki balık kafesleri, buz kütlesinin altında kaldı.
Havadan da görüntülenen baraj gölünde seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Etiketler: DSİ
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