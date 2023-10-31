Bayburt’ta Cumhuriyet için uçurtma uçuruldu

Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen uçurtma şenliği Şehit Osman Tepesi'nde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilen uçurtmalar çocuklara dağıtıldı. Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle dağıtılan uçurtmalar, gökyüzüne salındı. Gökyüzünde kelebekler gibi uçan uçurtmalar renkli görüntülere sahne olurken, çocuklar da uçurtma şenliğinde gönüllerince eğlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Şehit Osman Tepesi'nde gerçekleşen şölende öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri eşliğinde uçurtma uçururken İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

10 yaşındaki Elif Güneş, Cumhuriyet kutlamalarındaki mutluluğunu belirterek, “Atatürk’ü çok seviyorum. Cumhuriyet’i Atatürk kurdu. Bağımsız olarak yaşıyoruz ve bağımsız olarak öleceğiz. Bunu herkes bilmeli. Nice 100 yıllara daha. Çok eğlenceli bir gün geçiriyoruz. Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili etkinlikler yapıyoruz. Bu ülkede yaşadığım için çok mutluyum. Atatürk bize özgür bir ülke bırakmış” şeklinde konuştu.