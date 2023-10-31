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Güncel
İHA 31.10.2023 13:50

Traktöre tutunan çocuk altında kalarak hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bisikletiyle traktörün arkasına tutunan çocuk, altında kalarak hayatını kaybetti.

Traktöre tutunan çocuk altında kalarak hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesi Akziyaret yolunda ismi öğrenilmeyen bisiklet sürücüsü, traktörün arkasında tutunarak ilerledi.

Dengesini kaybeden çocuk, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör sürücüsü teslim olurken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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