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Güncel
İHA 15.08.2024 16:54

Bayburt Kızılay Aydıntepe'de butik mağaza açtı

Kızılay Bayburt Şubesi, Demirözü ilçesinin ardından Aydıntepe ilçesinde de butik mağaza açarak, ihtiyaç sahiplerine kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.

Bayburt Kızılay Aydıntepe'de butik mağaza açtı

Aydıntepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen aileler, açılan butik mağazadan ihtiyaçlarını karşıladılar.

Her yaş grubundan kıyafetlerin bulunduğu mağazanın açılışı öncesi Kızılay gönüllüleri, çocuklara özenle hazırladıkları çikolatalardan ikram ettiler. Demirözü'nden sonra Aydıntepe'de de butik mağaza açtıklarını söyleyen Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Erol Yıldırım, ilçedeki birçok vatandaşın butik mağazaya gelerek, kıyafet aldığını söyledi. Her yaş grubuna uygun kıyafetlerin butik mağazada yer aldığını ifade eden Yıldırım, "Her yaş grubuna uygun kıyafetler butik mağazamızda mevcut. Yenidoğan grubu, genç grubu, orta yaş grubu gibi her yaşa uygun birçok kıyafeti buradan aileler temin edebiliyorlar" dedi.

Mağazanın açılışına Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hümeyra Çelik, Bayburt İl Merkezi Başkanı Erol Yıldırım ve Kızılay Bayburt Kadın Gönüllüleri katıldı.

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