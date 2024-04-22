Batman'dan Gazze'ye 4 tır yardım gönderildi

İHH İnsani Yardım Vakfı Batman Şube Başkanı Mehmet Latif Kaya, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen uğurlama töreninde, Gazze'de aylardır tüm insanlığın gözü önünde acımasızca bir soykırım yaşandığını vurguladı.

Kaya, "Bebek, çocuk, kadın, yaşlı ayrımı yapılmadan Gazze'de dünya tarihinin en kanlı ve acımasız katliamı yapılıyor. Filistin halkının yaşadığı acılar, katliamlar, sürgünler insanlık tarihinin en karanlık sayfalarını oluşturuyor. Gazze için yola çıkacak filonun soykırıma maruz kalan Filistinlilerin özgürlüğüne vesile olmasını diliyoruz. Batman'dan da 3 kişi filo ile Gazze'ye gidecek" dedi.

Konuşmaların ardından tırlar, dualarla uğurlandı.