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Güncel
AA 05.08.2024 11:53

Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet yürüten bir briket fabrikasına "Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan Operasyonu" düzenledi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 1 kilogram esrar, 96 gram skunk, AK-47 uzun namlulu silah, 2 şarjör, 13 fişek, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Uyuşturucu Batman
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