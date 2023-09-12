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Güncel
AA 12.09.2023 16:46

Batman'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren, bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Eylül'de tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 8 şüpheliyi yakaladı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 5 sentetik ecza, pompalı tüfek ve 12 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Batman Uyuşturucu
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