Annesini bıçakla öldürüp babasını yaralayan gence ağırlaştırılmış müebbet talebi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Nisan'da Aziziye ilçesindeki bir sitede meydana olayda annesi Serpil K'yi bıçakla öldürüp, babası Nevzat K'yi yaralayan üniversite öğrencisi tutuklu sanık Ahmet Yavuz K. (25) hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay yeri inceleme raporu, kriminal inceleme raporu, Adli Tıp raporu, uzmanlık raporu, sanık, müşteki ve bilgi sahiplerinin ifadeleri yer aldı.

İddianamede, Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesince yapılan otopsi raporuna göre anne Serpil K'nin 5 yerinden bıçaklandığı bildirildi.

Sanık Ahmet Yavuz K'nin ifadesine yer verilen iddianamede, üniversite öğrencisi olduğunu, aktif olarak okula gitmediğini ve genellikle evde zaman geçirdiğini belirtti.

Alkol, uyuşturucu kullanmadığını, kötü alışkanlığının olmadığını, ailesine düşkün biri olduğunu anlatan Ahmet Yavuz K, sosyal medyada bir siteye üye olduğunu ve buradan yapılan paylaşımlarla ilgilendiğini, internet üzerinden gelen mesajlar üzerine eylemi yapmaya karar verdiğini ifade etti.

Baba Nevzat K. ise ifadesinde, eşinin bağırması üzerine yatak odasına geldiğini belirterek, olayı şöyle anlattı:

"Eşim yatakta yatıyordu. Ona doğru yanaştığımda yatağın yan kısmından oğlum ayağa kalktı. Bana yaklaştı, elini salladı ve bıçak darbesiyle yaraladı. Saldırıyı anlamadığım esnada elindeki bıçağı peş peşe sallamaya başladı. Kan kaybından güçsüzleşmeye başladım. Oğlumun elinden bıçağı aldım, kendi odama giderken peşimden geldi. Bıçağı almak için saldırılara devam etti. Apartmana çıktım, peşimden elinde birkaç tane bıçakla geldi. Karşı komşumuzun kapısını çaldım, kapı açılmadı. Oğlum bıçakla vurmaya devam etti ve boğuşmaya devam ettik. Komşularım oğlumun elinden bıçağı almaya çalıştı."

"Suça karşı ceza sorumluluğu tam"

İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı Gözlem İhtisas Dairesince sanık hakkında hazırlanan raporda, Ahmet Yavuz K'nin ceza sorumluluğunu etkileyecek, bilinç ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak herhangi bir akıl hastalığı veya zayıflığı saptanmadığı, suçu işlediği sırada davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğunu gösterecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı ve suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanığın olayda 6 bıçak kullandığı, sanığın içinde bulunmuş olduğu buhrani psikolojik rahatsızlıkların etkisiyle başlamış olduğu eyleme babasının tüm çabasına rağmen son vermeyerek, aksine suç aletinin elinden alınmasıyla pes etmeyip yeni suç aletlerini alarak babasının peşinden gidip eylemine kararlı bir şekilde devam ettiği ancak komşularının engellemeleri ve kendisinin bitkin düşmesiyle eylemine son vermek zorunda kaldığı sabittir."

Sanık Ahmet Yavuz K'nin "Üstsoya karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.