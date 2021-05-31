Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman’da trafik kazası: 1yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Batman’da seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp yan yattı.
Kaza, Batman Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp yan durdu.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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