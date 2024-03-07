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Güncel
AA 07.03.2024 14:19

Batman'da sondaj çalışmasıyla hayvanların su ihtiyacı karşılandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hayvanların su ihtiyacı yapılan sondaj çalışmasıyla karşılandı.

Batman'da sondaj çalışmasıyla hayvanların su ihtiyacı karşılandı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in köy ziyaretleri sırasında Hasankeyf ilçesine bağlı İncirli köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvanlarının su sorunu için destek istedi.

Talep üzerine Canalp'in talimatıyla İl Özel İdaresi tarafından sondaj çalışması başlatıldı.

Yapılan analizlerin ardından başlatılan sondaj çalışması tamamlanarak köylülerin hizmetine sunuldu.

Elektriğin güneş panellerinden sağlandığı sondaj kuyusunda, su beton sıvatlar vasıtasıyla hayvanlara ulaştırıldı.

Köylüler, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Batman Sondaj
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