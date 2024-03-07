Gümüşhane'de tır yan yattı: 1 yaralı

İkisu-Şiran karayolunda İkisu istikametine ilerleyen 48 yaşındaki Oktay Aydınay yönetimindeki tır, sabah saatlerinde Arılı köyü mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü Aydınay'ın, ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan yatınca tek şeritli yolu tamamen kapatan tır nedeniyle İkisu-Şiran karayolunda ulaşım kesilirken, yolun yan tarafında oluşturulan alandan yalnızca otomobil türü araçların geçişine izin veriliyor.
Yolun açılması için çalışmalar sürüyor.