Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batman'ın Gercüş ilçesinde sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Arıca köyü yakınlarında Bedrettin D. yönetimindeki sebze yüklü kamyonet şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası Ambulans
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