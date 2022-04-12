Batman Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) fens tellerini kesip çalmaya kalkışan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beşiri ilçesi Danalı köyünde icra edilen devriye esnasında Organize Sanayi Bölgesi’ne ait fens tellerinin etrafında şüpheli şahısların olduğu tespit edildiği belirtildi.

Yapılan fiziki takip neticesinde 5 şahsın fens tellerini keserek beraberlerinde getirdikleri araca yükledikleri görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, şüpheli H.B., M.E.B., O.K., E.D. ve A.C. isimli şahısların olay yerinde suçüstü yakalandığı, kamyonetin kasasında ele geçirilen 10 rulo halinde, 150 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğindeki fens telinin Organize Sanayi Bölgesi yetkililerine teslim edildiği ifade edildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.



