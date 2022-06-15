Atatürk Parkı yanında yapılan etkinlikte öğretmenler tarafından bir yıldır yürütülen çalışmalar sergide yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, geçen yıl sanat merkezini kurduklarını ve bu sanat merkezinde resim ve müzik atölyesinin bulunduğunu söyledi.

Etkinlikte resim ve müzik atölyesindeki çalışmaların sergilendiğini anlatan Kurtaran, şöyle konuştu:

"Sergilediğimiz bu resimlerimiz öğretmen arkadaşlarımızın yıl boyunca yapmış olduğu çalışmaları içerir. Amacımız öğretmenlerimizin müzikle, sanatla ne kadar iç içe olduğunu ve bunu öğrencilerimize aksettirmek için ne kadar ciddi çalışmalar yürüttüğünü göstermek. Tüm Batmanlıları el emeği göz nuru çalışmalarımızı görmeye davet ediyorum."