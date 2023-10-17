Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.10.2023 20:04

Batman'da ikinci ürün olarak deneme üretimi yapılan ayçiçeğinde hasat başladı

Batman'da ikinci ürün olarak ilk kez deneme amaçlı üretilen ayçiçeğinde hasat başladı.

Batman'da ikinci ürün olarak deneme üretimi yapılan ayçiçeğinde hasat başladı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan, İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen "İkinci Ürün Ayçiçeği Yetiştiriciliği Demonstrasyonu Projesi" kapsamında temmuz ayında Kocalar köyünde ekimi yapılan ayçiçeği boy verdi.

Köyde ikinci ürün olarak tercih edilen ayçiçeği için 75 dönüm alanda 6 farklı çeşit tohum denendi.

Yüksek verim beklenen ayçiçeği için köyde hasat programı düzenlendi.

"Kocalar köyündeki çiftçiler Batman'a öncü oldu"

Programa katılan Batman Valisi Ekrem Canalp, biçerdöverle hasat yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Canalp, 2022'de ayçiçeğiyle ilgili yapılan çalıştayda bu ürünün Batman'a uygun olduğu sonucuna varıldığını söyledi.

Çalıştay sonucunun pratiğe dökülmesi amacıyla bu yıl temmuz ayında Kocalar köyünde ayçiçeği ekimi yapıldığını ifade eden Canalp, "Kocalar köyü sakinlerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Kocalar köyündeki çiftçiler Batman'a öncü oldular. Eğer toprağınızı korumak ve topraktan daha fazla verim ve gelir elde etmek istiyorsanız çift ürün ekeceksiniz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi de ayçiçeğinin ülke açısından önemli bir yağlı tohumlu bitki olduğunu belirtti.

Ülkede ekimi yapılan yağlı tohumlu bitkiler arasında ayçiçeğinin birinci sırada yer aldığını dile getiren Şanverdi, "Yağ ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 50'sini ayçiçeğinden karşılamaktayız" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Batman
Sıradaki Haber
İrem Bağları'nda rengarenk sonbahar güzelliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:47
DSÖ Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı kınadı
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına tepki
21:41
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu
21:30
BM: Genel Sekreter, beyaz fosfor kullanıldığına ilişkin raporlardan endişe duyuyor
21:42
Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi
20:53
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan Gazze'de "hemen ve koşulsuz" ateşkes çağrısı
Amasya'da polisler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışladı
Amasya'da polisler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışladı
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü
İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ