Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Batman'da iki aile arasında silahlı kavga çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Hilal Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 50 yaşındaki İbrahim K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İbrahim K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, İbrahim K'yi vuran şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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