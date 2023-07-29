Batman'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 750 polis, 26 farklı nokta, 8 park, 40 umuma açık alanda uygulama yaptı.
Uygulamada Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube, Trafik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı toplam 750 personel görev aldı.
Ekipler durdurulan araçlarda arama yaparken şüpheli şahısların GBT kontrolü gerçekleştirildi.
Kent genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde denetimler geç saatlere kadar devam etti.