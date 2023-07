Zonguldak’ta 30 Eylül’e kadar ormanlara giriş yasaklandı

“Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik” gereği, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Zonguldak Valiliği Kriz Merkezi Toplantı Salonu'nda Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı.



Zonguldak il genelindeki ormanlık sahalarda yangın çıkmaması için gerekli tedbirleri önceden almak, yaz mevsimi ve tatil sezonu olması dolayısıyla vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak ile anız ve benzeri bitki örtüsü yakmaları sebebiyle olabilecek orman yangınlarını önlemek amacıyla kararlar alındı. Oluşan kurak hava şartlarında orman yangınlarının artması söz konusu olacağından, muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla ruhsatlı/izinli alanlar, resmi izinli orman parkları ile tabiat parkları gibi alanlar dışında ormanlarda ve çevresinde ateş yakmak; yetkili kişiler, orman köylerinde yaşayanlar ve ormancılık faaliyetlerinde çalışanlar dışında orman alanlarına girişler 27 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklandı. Havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmeyecek Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmeyecek. Başta Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, köy muhtarları ve gerektiğinde diğer birimler tarafından tescilli piknik ve orman parkları dışında, orman alanlarında piknik yapılmaması ve bu alanlara girişe müsaade edilmeyeceğine dair vatandaşların bilgilendirilmesi ve uyarılması sağlanacak. Belediyelerce vatandaşlara hoparlörlerinden belli aralıklarla yangına duyarlı olunmasına yönelik duyurular yapılacak. İl Müftülüğünce, il sınırları içindeki camilerde vaaz veya konuşmalarda orman yangınları hususunun vatandaşlara anlatılması sağlanacak, vatandaşların duyarlılığı, bilgisi ve yangın söndürme duyguları ile ormanın yararları ve orman sevgisinin pekiştirilmesi sağlanacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce orman yangınlarına sebebiyet verilmemesi için tüm çiftçilere anız, bahçe temizliği gibi nedenlerle ateş yakılmamasının hatırlatılması sağlanacak.



Özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında yangın emniyet yolu ile şerit açılacak



Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından orman yangını riski hakkında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin anlık olarak bilgilendirilme yapılacak. Muhtemel orman yangınında etkilenebilecek özel tedbir alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri alanlar belirlenerek, riskli alanda bulunanlar ilgili ve yetkilisine kendi tedbirlerini almaları hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar ayrıca yapılacak. Çöp döküm ve depolama alanları, demiryolu kenarları ve piknik alanları gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında yangın emniyet yolu ile şerit açılacak. Turistik alanlar, meskûn mahaller, her türlü tesisler, ziraat arazileri gibi yerlerden ormana sıçrayabilecek her türlü yangın tehlikesine karşı, sahiplerince bu sahalarla orman arasına yangın emniyet yolları açılması sağlanacak. Enerji nakil ve doğalgaz iletim hatlarından kaynaklı yangınları önlemek amacıyla ilgili firmalar tarafından gerekli tedbirler alınacak. Orman yangınlarına özellikle havadan yapılacak müdahalelerde helikopter gibi hava araçlarının su alma yerlerinin su doluluk seviyesi periyodik olarak kontrol edilerek aktif olmaları sağlanacak. Yangın söndürmede kullanılabilecek araç, gereç ve ekipmandan azami ölçüde faydalanılacak ve araç ve ekipman ihtiyacı düzenli olarak gözden geçirilerek eksiklikler tamamlanacak. Orman yangınlarına müdahale faaliyetlerinde sorumlu ilgili kuruluşlar orman yangınında hizmetine ihtiyaç duyulacak birimlerin en hızla müdahale edecek şekilde personel, araç, ekipman gibi tüm hazırlıklarını hızlı olarak tamamlayacak. Büyüme eğilimi olan orman yangınlarında Belediyeler ve İl Özel İdaresi talimat beklemeksizin su tankerleriyle Orman İdaresine ait arazözlere sürekli su takviyesi yapacak. Önleyici tedbirlerin uygulanması ve yangınlara müdahale aşamasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ile istişare halinde faaliyetler gerçekleştirilecek. Yangın mahallinde yangına müdahale eden ekipler, Orman Bölge Müdürlüğünce görevlendirilen yangın amirinin yönetiminde hareket edecek. Müdahalede görev alan kurum kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin koordinasyonu Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde hazırlanan Zonguldak Valiliği Yerel Düzey Yangın Hizmet Grubu Operasyon Planı’na uygun olarak gerçekleştirilecek. Orman alanlarında dron, KGYS gibi araçlarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetleri artırılacak. Orman görevlileri ile birlikte jandarma ve polis devriyeleri sürekli hale getirilerek, devriye zamanları sıklaştırılacak. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması sağlanacak. Büyüme eğiliminde olan ve insanların can güvenliğini tehdit eden orman yangınlarının olduğu yangın mahalline, görevliler ve eğitimli gönüllüler dışında sivil vatandaşların ve sivil araçların sokulmaması için kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.