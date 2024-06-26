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Güncel
AA 26.06.2024 17:40

Batman'da boğulma vakalarına karşı uyarı

Batman DSİ 103. Şube Müdürü Eşref İnal, boğulma vakalarına karşı uyarıda bulundu.

Batman'da boğulma vakalarına karşı uyarı

DSİ 103. Şube Müdürü İnal yaptığı açıklamada, vatandaşların serinlemek için girdiği baraj, gölet ve sulama kanalları gibi sulak alanlarda meydana gelen boğulma vakalarına karşı çok sayıda önlem aldıklarını ama buna rağmen istenmeyen olayların meydana geldiğini belirtti.

Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmesinin tehlikelerine dikkat çeken İnal, şunları kaydetti:

"Dereler ve barajlar yüzmek için uygun olmayıp zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması, su derinliğinin ani olarak değişim göstermesi sebebiyle maalesef boğulma vakalarıyla karşı karşıya geliyoruz. Sulama kanalları ise yüzmek için uygun yerler olmayıp içine girilebilen ama çıkmanın imkansız olduğundan çok tehlikeli ve uzak durulması gereken yerlerdir. Su hayattır, can almasın, sloganıyla çalışmalarımız devam ederken toprakların hasret kaldığı suyla buluştururken vatandaşlarımıza kaliteli, temiz içme suyu temin etmek, derelerdeki taşkın riskini azaltarak can ve mal kayıplarının önüne geçmek için her türlü mücadeleyi sürdürüyoruz. Serinlemek ya da yüzmek maksadıyla barajlar, dereler ve kanallara girmek hayati risk oluşturmaktadır."

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