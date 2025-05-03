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Dünya
DHA 03.05.2025 23:34

Timsahlarla dolu bataklıkta tam 36 saat mahsur kaldılar

Amazon'da bataklığa düşen uçağın yolcuları, timsahlar ve yılanlarla dolu suda 36 saat kurtarılmayı bekledi.

Amazon’da bataklığa düşen uçağın yolcularının, timsahlar ve yılanlarla dolu suda 36 saat boyunca kurtarılmayı beklediği bildirildi. Bolivya yetkilileri, kazanın ardından 1 çocuk, 3 kadın ve pilotun helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

"Timsahlar bizden sadece birkaç metre uzaktaydı"

Kazanın, ülkenin kuzeydoğusundaki Beni bölgesinde, Baures’ten Trinidad’a yapılan uçuş sırasında meydana geldiği belirtildi. Pilot Pablo Andres Velarde, yerel basına yaptığı açıklamada uçağın ‘zorunlu iniş’ sırasında bataklığa düşerek ters döndüğünü söyledi. Uçağın tepesinde bekledikleri sırada çevrelerinin dev timsahlarla sarıldığını kaydeden Velarde, “Timsahlar bizden sadece birkaç metre uzaktaydı. Gece gündüz orada beklediler ama bize ulaşamadılar” dedi.

Yolcuların aynı zamanda sivrisinekler ve suda görülen yılanlarla da mücadele ettiği, yiyecek olarak sadece uçaktan kurtarılan bir miktar manyok ununa sahip oldukları aktarıldı.

Timsahlarla dolu bataklıkta tam 36 saat mahsur kaldılar

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Bolivya Uçak Kazası
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Timsahlarla dolu bataklıkta tam 36 saat mahsur kaldılar
Timsahlarla dolu bataklıkta tam 36 saat mahsur kaldılar
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