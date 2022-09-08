Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da 39 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Batman'da düzenlenen operasyonda 39 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 Eylül'de kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını değerlendiren kent girişinde durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada, 23 kilogram skunk ve 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Kaçakçılık Uyuşturucu
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