Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da 35 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Batman'da operasyonda, 35 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ocak'ta kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent girişinde düzenlenen operasyonda, bir otomobilde çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Batman
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