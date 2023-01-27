Hava sıcaklığının gündüz 10 dereceye kadar çıktığı kentte, bahardan kalma günler yaşanıyor.

Çevre illerden Kars, Ağrı başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden kente gelen dağcılar, kar örtüsünün bulunmadığı Üçkaya Vadisi, Gökkuşağı Tepeleri, Kızıldağ ile Testere Vadisi'nde tırmanış ve doğa yürüyüşü yapıyor.

Gruplar halinde gelen dağcılar ve doğa tutkunları, bölgede yeni tırmanış ve yürüyüş parkurları keşfediyor.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tacettin Durmuş, bölgede 3 bin metre üzeri 50'den fazla dağ olduğunu ve bunlardan 20 tanesinin Iğdır’da bulunduğu hatırlattı.

Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normalinin üzerinde seyrettiğine işaret eden Durmuş, şunları kaydetti:

Havanın sıcak seyretmesi dağcıların buralara Kars, Ardahan, Ağrı’ya ve özellikle Iğdır’a gelmesine etken oluyor. Bu yıl nerdeyse hiç kış tırmanışları ve kış sporları olmadı. Havaların sıcak geçmesi yüksek irtifalı dağlara sonbahar ve yaz şartlarında tırmanma imkanı veriyor. Büyük bölümü Iğdır’da olan Ağrı Dağı da bundan nasibini alıyor. Bu nedenle dışardan birçok dağcı kış tırmanışı yapmak için özellikle Iğdır'a geliyor.





"Sivas, Antalya, İstanbul ve birçok yerden geliyorlar"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars Temsilcisi Alpay Korkmaz ise havaların sıcak seyretmesinin doğa sporlarına yeni başlayanlar için daha cazip hale geldiğini anlattı.

Her hafta sonu kanyon yürüyüşü ve dağ tırmanışları gerçekleştirdiklerini anlatan Korkmaz, "Amacımız bölgede dağcılık turizmini geliştirmek. Iğdır dağ ve kanyonları bakımında çok zengin bir yer. Genelde Bursa, Kahramanmaraş, Sivas, Antalya, İstanbul ve birçok yerlerden dağcılar buraya geliyor. Bu yıl havaların sıcak geçmesi, özellikle kamp ve doğa yürüyüşlerini kış ekipmanı kullanmadan yapma fırsatı veriyor" ifadelerini kullandı.

Doğaseverlerden Azer Serhat Karabağ, Iğdır'ın dağ ve doğa yürüyüşü açısından elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Havanın da doğa sporları açısından elverişli olduğunu ifade eden Karabağ, şöyle konuştu:

Burada hava şartları her türlü doğa sporunu yapmaya müsait. Bu da dağcılık anlamında güzel parkurlar keşfetmemizi sağlıyor. Her gün yeni parkurlar keşfederek doğaseverleri buraya çekmek için faaliyetler sürdürüyoruz. Iğdır'ın iklimi de dağcılık sporlarının yapılmasında, kamp kurmakta daha kolay imkanlar sunuyor.

"Her geçen gün yeni parkurlar keşfediyoruz"

Doğa sporcularından Mustafa Polat, faaliyetlerini genelde hafta sonları yaptıklarını anlatarak, "Dağa tırmanıyoruz ya da kanyon yürüyüşleri düzenliyoruz. Iğdır'ın coğrafyası o kadar zengin ki her geçen gün yeni parkurlar keşfediyoruz. Tüm doğa severleri Iğdır'a bekliyoruz" diye konuştu.

Dağcı Ali Öztürk, bölgenin her mevsim güzel olduğunu belirtti.

Bu sene kış mevsiminin kurak geçtiğini ve havaların sıcak seyrettiğini hatırlatan Öztürk, "Tüm dağcı adaşlarımızı buraya davet ediyorum. Bu güzellikleri görmelerini tavsiye ediyorum. Şu anda kış mevsimindeyiz. Hem coğrafya hem de hava şartları yürüyüş yapmak için müsait, bu da doğaseverleri cezbediyor" dedi.