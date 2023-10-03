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Güncel
AA 03.10.2023 13:05

Batman Üniversitesi'nde 16 bin öğrenciye yemek ücretsiz veriliyor

Batman Üniversitesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılında 16 bin öğrencinin yemek ücreti, belediye tarafından karşılanıyor.

Batman Üniversitesi'nde 16 bin öğrenciye yemek ücretsiz veriliyor

Üniversitede yeni akademik dönemde öğrenciler dersbaşı yaptı.

Batman Üniversitesi ve belediye işbirliğiyle hayata geçirilen uygulama kapsamında yaklaşık 16 bin öğrenci öğle yemeğini ücretsiz yemeye başladı.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir, öğle yemeklerinin tamamen ücretsiz olduğunu söyledi.

Yapılan protokol ile öğrencilerin ödemesi gereken katkı payının Batman Belediyesi tarafından karşılandığını ifade eden Demir, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Ücretsiz yemekle öğrencilerimizin devamsızlığı azalıyor"

Ücretsiz yemek sayesinde öğrenci bütçesine katkı sağlanmış olduğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Bu uygulama eğitim ve öğretime çok olumlu yansıyor. Öğrencimizin kampüste vakit geçirmesini önemsiyoruz. Bunun için çeşitli sosyal faaliyetler ve imkanlar hazırladığımız gibi ücretsiz yemek de aynı zamanda öğrencilerimizin kampüse daha fazla gelmelerine olanak sağlıyor. Öğrencilerin kampüste daha fazla vakit geçirmesi sayesinde derse girme oranı ve kütüphane kullanımında artış söz konusu. Ödünç alınan kitap sayısında da artış gözlemliyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin devamsızlığı azalıyor. Bununla birlikte derslerine de iştirak etmiş oluyorlar. Derslere iştirak de not ortalamasına yansıyor."

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