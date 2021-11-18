Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Ankara’nın Altındağ ilçesi Hamamönü bölgesinde bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Şahmerdan Gürbüz olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye gelen cinayet büro ekipleri, Gürbüz'ün alacak verecek nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen Osman Ö. tarafından öldürüldüğünü belirledi.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Ankara
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