Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Y. Ö'nün 18 güvercininin evinden çalınması üzerine çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek C.U. (21), E Y. (24) ve B.U.U'yu (22) gözaltına aldı.

Şüphelilerin güvercinleri Kocaeli'nde bir tanıdıklarına emanet ettikleri yönündeki ifadelerine rağmen, adreste yapılan aramada güvercinler bulunamadı.

Zanlıların "yaralama", "uyuşturucu madde kullanma", "mukavemet" ve "hırsızlık" suçlarından kayıtları olduğu tespit edildi.

"Hayvan hırsızlığı" suçundan işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin çaldıkları güvercinlerle kaçtıkları görüldü.