Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte servisten indirilen müşteri için markete para cezası
[Fotograf: İHA]
Ankara'nın Sincan ilçesinde alışveriş tutarı eksik olan müşteriyi servisten indirdiği iddia edilen markete, Kabahatler Kanununa göre para cezası uygulandı.
Selçuklu Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'nda faaliyet gösteren marketten alışveriş yapan Faris M, alışveriş tutarı eksik olduğu için servisten indirildi.
Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu markete Kabahatler Kanunu gereğince para cezası uyguladı.
Zabıta ekipleri ayrıca marketin 3 şubesiyle ilgili hazırladığı tutanağı belediye encümenine gönderdi.
Etiketler: Ankara
Son Haberler
- 17:30
- 17:26
- 17:29
- 17:10
- 17:07
Sıradaki Haber
İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 İşsizlik maaşı...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz